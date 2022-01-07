SPLETNIK

462 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Халевин
    Кукушка хвалит петуха...Катерина Гордеева...
  • Алексей Сафронов
    Радует подобное мировое признание, но, в тоже время стыдно, что родился и 19 лет прожил совсем-совсем близко, ни разу...Деревня Бехово в ...
  • Виталий
    Прекрасно выглядит в свои годыПаулина Поризкова...

Битва купальников: Пэрис Хилтон против Евы Лонгории

Битва купальников: Пэрис Хилтон против Евы Лонгории

Сегодня у нас битва розовых купальников (и завидных для начала января локаций). Пэрис Хилтон выбрала бикини для своего медового месяца на берегу океана, ну а Ева Лонгория для отдыха у собственного бассейна предпочла слитный купальник на одно плечо.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх