Битва купальников: Пэрис Хилтон против Евы Лонгории

Сегодня у нас битва розовых купальников (и завидных для начала января локаций). Пэрис Хилтон выбрала бикини для своего медового месяца на берегу океана, ну а Ева Лонгория для отдыха у собственного бассейна предпочла слитный купальник на одно плечо.