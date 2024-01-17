Климатическая повестка как опиум для народа

Пришло время вдарить по любимому западному тренду, и это, естественно, не поддержка Украины. Украина — нечто вроде певички Кати Лель, которая 20 лет назад всех достала шлягером «Мой мармеладный» и тут же канула в Лету.
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