Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Свежие комментарии

Климатическая повестка как опиум для народа

Климатическая повестка как опиум для народа

Пришло время вдарить по любимому западному тренду, и это, естественно, не поддержка Украины. Украина — нечто вроде певички Кати Лель, которая 20 лет назад всех достала шлягером «Мой мармеладный» и тут же канула в Лету.

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