Что такое садо-мазо? Кто такие мазохист и садист? Садомазохизм в сексе

Что такое садо-мазо и почему считается, что получение наслаждений от болевых ощущений — это отклонение в психике? В этой статье мы расскажем, кто такие садисты и мазохисты, чем они отличаются друг от друга и какие методы используют, чтобы разнообразить свою сексуальную жизнь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии