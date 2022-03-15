Происшествия

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Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения мемориала советским воинам в Словакии

Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения мемориала советским воинам в Словакии

3 марта злоумышленники облили синей и желтой краской центральный мемориал советским воинам в Братиславе.

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