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Мировая рождаемость опустилась ниже уровня воспроизводства

Мировая рождаемость опустилась ниже уровня воспроизводства

"По состоянию на 2026 год человечество, вероятно, находится ниже уровня воспроизводства. Такого никогда прежде не происходило – ни во время войн, ни во время пандемий", – отмечается в публикации, с которой ознакомилось РИА Новости.

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