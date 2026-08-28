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Нижегородская правда

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Никита Шангин: «Сюрпризов явно не должно быть»

Никита Шангин: «Сюрпризов явно не должно быть»

«Факторы успешности любой партии на выборах: умение мобилизовать ядерный электорат, возможность привлечь колеблющихся «под свои знамена», наличие программы, которая не вызывает отторжение избирателей, эстетика и использование значимых символов и оборачивание актуальной информационной повестки в свою пользу», — считает завкафедрой философии, социологии и психологии управления НИУ – филиала Президентской академии (РАНХиГС), кандидат социологических наук, доцент Никита Шангин, размышляя о том, за счет каких факторов «Единая Россия» сохраняет стабильное лидерство и получает большинство голосов избирателей.

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