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Психолог Кольцова: тоскующим по лету стоит найти опору внутри себя

Психолог Кольцова: тоскующим по лету стоит найти опору внутри себя

Прощание с летом вызывает у многих людей не только сожаление, но и апатию, тревожность и потерю привычной продуктивности.

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