В ГД предложили поднять призывной возраст до 50 лет для получивших паспорт РФ

Несколько депутатов Госдумы подготовили корректировки к закону "О воинской обязанности и военной службе", подразумевающие в том числе поднятие верхней планки призывного возраста до 50 лет для получивших российское гражданство мужчин.
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