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Новости Тамбова

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В Котовске 15 детей получили помощь в рамках акции "Помоги пойти учиться"

В Котовске 15 детей получили помощь в рамках акции "Помоги пойти учиться"

В преддверии нового учебного года в Котовске прошла акция «Помоги пойти учиться». Дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получили канцелярские товары и наборы для творчества.

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