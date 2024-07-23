Вице-мэр Тюмени Чудова ушла в отставку, чтобы занять пост в правительстве ХМАО

Пост замглавы администрации Тюмени покинула Ирина Чудова. Об этом накануне сообщил в своем Telegram-канале мэр города Максим Афанасьев.
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