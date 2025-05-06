Трампа уличили в подрыве влияния Мерца через поддержку АдГ

Администрация президента США Дональда Трампа начала последовательно подрывать позиции нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца, поддерживая его главных противников — крайне правую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ).
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