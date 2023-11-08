МИД России: США стремятся расширить свое влияние в Казахстане

США стремятся расширить собственное влияние в Казахстане на программы обучения миротворцев и военнослужащих, заявил 8 ноября в интервью директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник.
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