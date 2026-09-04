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Мәскәүдә «Китап җыеннары» татар китап клубында Фәнис Яруллинның иҗатын өйрәнәчәкләр

Мәскәүдә «Китап җыеннары» татар китап клубында Фәнис Яруллинның иҗатын өйрәнәчәкләр

10 сентябрьдә 19:00 сәгатьтә Мәскәү Татар мәдәнияте үзәгендә «Китап җыеннары» татар китап клубының чираттагы очрашуы уза.

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