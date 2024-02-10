Nature Cell Biology: ученые нашли механизм хронического воспаления при старении

Ученые нашли новый механизм, способный удалять неправильно функционирующую ДНК из митохондрий. Его можно использовать в качестве мишени для препаратов, способных бороться с хроническим воспалением не только при старении, но и при аутоиммунных заболеваниях.
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