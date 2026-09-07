ЛДПР предложила субсидировать тарифы ЖКХ в ряде районов Ростовской области

Дарья Голубева сообщила о жалобах населения на высокие тарифы при плохом качестве водыВ ЛДПР предложили субсидировать тарифы ЖКХ в ряде районов Ростовской области, сообщила сопредседатель проекта помощи семьям «Родительский комитет ЛДПР» Дарья Голубева.
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