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12 метров кошерного чуда. В Биробиджане испекли мегахалу и побили рекорд Нью‑Йорка

12 метров кошерного чуда. В Биробиджане испекли мегахалу и побили рекорд Нью‑Йорка

Гигантский традиционный хлеб представили на XIV Международном фестивале еврейской культуры и искусства В Биробиджане установили новый мировой рекорд — на Театральной площади города испекли кошерную халу длиной более 12 метров.

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