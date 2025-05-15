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Лантратова: Уверена, что KazanForum продолжит конструктивный диалог РФ и исламского мира

Лантратова: Уверена, что KazanForum продолжит конструктивный диалог РФ и исламского мира

Депутат Государственной Думы ФС РФ Яна Лантратова Фото: duma.gov.ru Председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова направила приветствие Раису Татарстана Рустаму Минниханову, участникам и организаторам XVI Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».

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