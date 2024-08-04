Цена Ethereum опустилась ниже $2900, загнав в минус даже китов. Беглый анализ рынка ETH

Ethereum продемонстрировал высокую динамику продаж в первые четыре дня августа. Среди главных причин - коррекция биткоина и отток средств из спотовых ETH-ETF, что усилило медвежий настрой и опустило цену ETH ниже $2900.
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