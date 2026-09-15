Преподавателям АГАУ вручили ключи от квартир в новых ЖК Барнаула

Последний раз такое происходило в вузе более 20 лет назад Преподавателям и сотрудникам АГАУ вручили ключи от квартир / Фото: АГАУ В Барнауле преподавателям и сотрудникам АГАУ вручили ключи от новых квартир в новых жилых комплексах "Шервуд" и "Карамель", сообщили в пресс-службе университета.
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