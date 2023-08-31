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Агент Миранчука: «Гасперини сказал: «Леша, в сборную не поедешь. Все будет хорошо. У тебя будут шансы, так что работай»

Агент Миранчука: «Гасперини сказал: «Леша, в сборную не поедешь. Все будет хорошо. У тебя будут шансы, так что работай»

В прошлом сезоне игрок выступал на правах аренды за «Торино». «Вчера, 30 августа, Алексей провел первую полноценную тренировку с командой.

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