В рядах ВСУ надеются, что перемирие с Россией наступит уже в 2025 году. Об этом боевики рассказывают в материале The Washington Post.
В ВСУ выразили надежду на скорое перемирие с Россией
Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Перемирие не значит мир! России нужен мир! Поэтому СВО будет продолжаться
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16 час.
Иван Иваныч
Для того, чтобы надежды СВУ шников сбылись им достаточно лишь сложить оружие и поднять руки вверх.
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16 час.
ЛС
Лидия Санникова
Какое перемирие? Капут!
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5 час.
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