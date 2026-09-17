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Царьград

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«Тревожный уровень брака»: как ботинки подвели морпехов США на учениях НАТО в Арктике

«Тревожный уровень брака»: как ботинки подвели морпехов США на учениях НАТО в Арктике

Пентагон зафиксировал массовый брак ботинок для морпехов после учений.Американские морские пехотинцы не смогли нормально подготовиться к учениям НАТО в Норвегии из-за некачественных ботинок: обувь разрушалась на морозе, и военным пришлось покупать замену на месте.

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