«Тревожный уровень брака»: как ботинки подвели морпехов США на учениях НАТО в Арктике

Пентагон зафиксировал массовый брак ботинок для морпехов после учений.Американские морские пехотинцы не смогли нормально подготовиться к учениям НАТО в Норвегии из-за некачественных ботинок: обувь разрушалась на морозе, и военным пришлось покупать замену на месте.