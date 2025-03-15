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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Депай, де Йонг, ван Дейк, Гакпо, Симонс, Клюйверт – в составе сборной Нидерландов на матчи с Испанией в 1/4 финала Лиги наций

Команда Роналда Кумана проведет два матча с Испанией в рамках 1/4 Лиги наций 20 и 23 марта.  Вратари: Барт Вербрюгген («Брайтон»), Марк Флеккен («Брентфорд»), Ник Олей («Спарта» Роттердам).

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