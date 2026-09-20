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Квартирный вопрос: от советской очереди до современной ипотеки

Квартирный вопрос: от советской очереди до современной ипотеки

«Квартирный вопрос их испортил» — фраза Воланда из «Мастера и Маргариты» сегодня звучит не как литературная метафора, а как диагноз эпохи.

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