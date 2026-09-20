Квартирный вопрос: от советской очереди до современной ипотеки

«Квартирный вопрос их испортил» — фраза Воланда из «Мастера и Маргариты» сегодня звучит не как литературная метафора, а как диагноз эпохи.
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Поставленный квартирный вопрос в СССР был правильным и разумным! Сегодня он в условиях капитализма не приемлем и очень сказывается на условия рождаемости и жизни россиян как и сам строй!