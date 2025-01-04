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ЦАХАЛ перехватил ракету из Йемена до вторжения на территорию Израиля

ЦАХАЛ перехватил ракету из Йемена до вторжения на территорию Израиля

Израильская Армия обороны успешно предотвратила опасность, перехватив ракету, выпущенную из Йемена. Инцидент произошёл после сигнала тревоги в Талмей-Элазаре, на севере страны, что позволило предотвратить пересечение ракетой границы Израиля.

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Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
!!! Израиль – превратился в фашистскую страну. Нетаньяху – надо судить и расстрелять за совершённые преступления перед человечеством!
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