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Бастрыкин встал на сторону петербуржцев, пытающихся спасти здание ВНИИБ от сноса

Бастрыкин встал на сторону петербуржцев, пытающихся спасти здание ВНИИБ от сноса

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин продолжает помогать жителям Северной столицы в борьбе за сохранение исторического здания ВНИИБ на 2-м Муринском проспекте.

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Комментарии
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Максим Маркин
не сажают чинов - хотя бы девелопа ..
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16 час.

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