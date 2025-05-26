Глава ШОС посетит с визитом Москву на этой неделе

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев посетит с визитом Москву на этой неделе для участия в 13-й международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности, сообщил его заместитель Сухэль Хан.
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