Глава ШОС посетит с визитом Москву на этой неделе

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев посетит с визитом Москву на этой неделе для участия в 13-й международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности, сообщил его заместитель Сухэль Хан.