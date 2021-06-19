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У совершившего жесткую посадку самолета в Кузбассе отказал один из двигателей

У совершившего жесткую посадку самолета в Кузбассе отказал один из двигателей

Представитель Западно-сибирской транспортной прокуратуры утром в субботу, 19 июня, сообщил, что у совершившего ранее сегодня жесткую посадку в Кузбассе самолета отказал один из двигателей.

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