У совершившего жесткую посадку самолета в Кузбассе отказал один из двигателей

Представитель Западно-сибирской транспортной прокуратуры утром в субботу, 19 июня, сообщил, что у совершившего ранее сегодня жесткую посадку в Кузбассе самолета отказал один из двигателей.
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