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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кулусевски и Кудус не едут в предсезонное турне «Тоттенхэма» – они еще не восстановились от тяжелых травм. Швед не играет больше года, ганец – с января 2026-го

Деян Кулусевски и Мохаммед Кудус по-прежнему далеки от возвращения на поле. «Тоттенхэм» сегодня представил состав из 35 футболистов, отправляющихся в предсезонное турне.

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