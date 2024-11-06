Экс-генсек НАТО: непредсказуемость Трампа может приблизить мир на Украине

Урегулированию также поспособствует его постоянное желание побеждать Непредсказуемость уже заявившего о победе на выборах в Соединенных Штатах бывшего президента Дональда Трампа и его желание побеждать могут поспособствовать мирному урегулированию украинского конфликта, считает бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.
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