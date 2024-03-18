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Какой сегодня праздник: 18 марта – День воссоединения Крыма с Россией

Какой сегодня праздник: 18 марта – День воссоединения Крыма с Россией

В РФ 18 марта отмечается официальный праздник – День воссоединения Крыма с Россией. Десять лет назад, в 2014 году, российский президент Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав страны в статусе равноправного субъекта.

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