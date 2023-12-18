В ДНР обнаружен тайник с секретной документацией СБУ, — ФСБ

ФСБ сообщает, что в Волновахском районе ДНР обнаружен тайник с секретной документацией СБУ. В региональном управлении ведомства отметили, что тайник предполагалось эвакуировать до начала СВО, однако реализовать этот план украинская сторона не смогла.
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