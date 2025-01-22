«Императрица умерла!»: на какое чудо надеялся Гитлер весной 1945 года

Адольф Гитлер считал себя «мессией», он верил в то, что находится на земле «по воле провидения». Даже в апреле 1945 года, когда до полного краха Третьего рейха оставалось меньше месяца, фюрер продолжал уповать на высшие силы, которые, как он надеялся, вмешаются и спасут Германию в последний момент.