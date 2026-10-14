Рябков: Россия не пойдёт на уступки Украине ради дизельной сделки с США

Москва не собирается идти на уступки Киеву ради дизельной сделки, наоборот, выступает за давление на Украину, потому что иначе переговоров не будет.
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ничего личного...
Сама сделка, это уже уступка! Хотя, вместо Донни может прийти 'старая русофобка-мегера Хиллари и будет еще хуже! Хотя хуже уже некуда! Я за пролив им. И. В. Сталина!
Верится с трудом