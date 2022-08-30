28 августа отмечает день рождения Заслуженный тренер СССР и России, наставник сборной СССР по велоспорту на шоссе на Олимпийских играх-1980 Николай Григорьевич Морозов! Федерация велосипедного спорта России поздравляет Николая Григорьевича и желает крепкого здоровья и долгих лет, отличного настроения, неиссякаемой энергии и вдохновения! Источник: Федерация велосипедного спорта России Сообщение Поздравляем с днем рождения Николая Григорьевича Морозова! появились сначала на Велоспорт: новости шоссе, трек, мтб, триал.