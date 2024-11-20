Новая реальность рубля. Курсы доллара и евро на 20 ноября

Российская валюта преодолела психологический барьер и превысила планку в 100 рублей к доллару США.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 20 ноября 2024 года, составляет 100,0348 рубля (прежнее значение — 99,9430 рубля), официальный курс евро — 105,7338 рубля (предыдущий показатель — 105,4606 рубля).
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