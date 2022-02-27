Южный Федеральный

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Экс-ополченец раскрыл, почему нацбаты Украины так боялись чеченских бойцов

Экс-ополченец раскрыл, почему нацбаты Украины так боялись чеченских бойцов

В связи с оправкой на Украину в рамках военной спецоперации России чеченских военнослужащих многие вспомнили события первого витка войны на юго-востоке Украины, когда чеченские добровольцы наводили настоящий ужас на националистические батальоны.

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