Экс-ополченец раскрыл, почему нацбаты Украины так боялись чеченских бойцов

В связи с оправкой на Украину в рамках военной спецоперации России чеченских военнослужащих многие вспомнили события первого витка войны на юго-востоке Украины, когда чеченские добровольцы наводили настоящий ужас на националистические батальоны.
В связи с оправкой на Украину в рамках военной спецоперации России чеченских военнослужащих многие вспомнили события первого витка войны на юго-востоке Украины, когда чеченские добровольцы наводили настоящий ужас на националистические батальоны.
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