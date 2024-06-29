Движение по автодороге Озерное - Кусимовский в Абзелиловском районе закрыто из-за дождя

В связи с дождевым паводком и необходимостью обеспечения отвода воды с 29 июня закрыто движение для всех видов транспортных средств на участке автодороги "Озерное отделение совхоза" – "Кусимовский" в Абзелиловском районе Башкирии.
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