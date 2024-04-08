Холдинг "Авилон" назвал два верных способа узнать о недоливе топлива на АЗС

Есть два верных способа проверить, полностью ли заливают купленное на АЗС топливо в бензобак. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на директора департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадима Стрельбицкого.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии