На CNN в новогоднюю ночь перепутали Тайвань и Таиланд

Тайвань и Таиланд перепутали на телеканале CNN 31 декабря во время трансляции встречи Нового года. Во время трансляции праздненств встречи Нового года со всего мира на телеканале показали кадры грандиозного салюта, который традиционно устраивается на небоскребе Taipei 101 в столице Тайваня Тайбэе.