МИД Китая ответил на обвинения Бербок о поставках оружия России

Политика как он...
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Политика как она есть

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Комментарии
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W
Walery
Что за логика у этого долбанного Запада? Разве не Запад поставляет оружие нацистам-хохлам и террористам в Сирии?  А в Израэль...?
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17 час.
Леонтий Букштейн
Логики там не ищите, ее нет. Есть истеричное желание уничтожить Россию, несмотря на историю взаимоотношений агрессора и обороняющейся России. 1945 год не дает им покоя.
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12 час.

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