Визит министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Китай омрачил скандал. Об этом стало известно в среду, 4 декабря.
МИД Китая ответил на обвинения Бербок о поставках оружия России
Комментарии
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W
Walery
Что за логика у этого долбанного Запада? Разве не Запад поставляет оружие нацистам-хохлам и террористам в Сирии? А в Израэль...?
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17 час.
Леонтий Букштейн
Логики там не ищите, ее нет. Есть истеричное желание уничтожить Россию, несмотря на историю взаимоотношений агрессора и обороняющейся России. 1945 год не дает им покоя.
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12 час.
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