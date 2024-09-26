Улыбка Белоусова. "Это уже не "красные линии". Ядерное совещание у Путина стало главной новостью

РР

Русский Россиянин

НАТО остановиться лишь тогда, когда наши ракеты подтвердят это, так этого не хотелось бы, но другого выхода из сложившейся ситуации, наш враг нам не оставил. При дальнейшем нападении на нашу страну, армагеддон неизбежен. Всему есть свое терпение. Решение сложное, но ...исчерпывающее, зачем нужен мир, когда России в нем не будет. НАТО толкает земной шар к гибели, Россия принимает их вызов.