Карта СВО сегодня — Интерактивная карта СВО России на Украине сегодня — 22.04.2024 г.

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Комментарии
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Роман Орманин
За Ленина, За Сталина и огонь (333) по врагам!!! Всем фашистам на зло, с Днём рождения поздравляю всех не равнодушных нашего супер- Деда Ильича, троекратное ура товарищи!!! Смерть фашистским прихвостням с запада...
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