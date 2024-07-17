В Липецке полицейские и общественники в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» провели спортивное занятие для подростков

В рамках Всероссийской акции МВД России «Каникулы с Общественным советом» полицейские при поддержке представителя Общественного совета при УМВД России по Липецкой области Алексея Гуськова организовали для подростков обучающий урок по игре в баскетбол.
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