Страна и люди
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Страна и люди

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Одна из причин экономического проигрыша СССР

Одна из причин экономического проигрыша СССР

Бесплатная рабочая сила — это выгодно. Казалось бы. ООО «Ромашка» платит сотрудникам по 100 тысяч рублей в месяц, а ООО «Мошкара» использует труд крепостных, которые работают за еду.

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