Богатырская удаль и богатырские забавы: в школе ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС…I отметили День защитника Отечества

Частная школа ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС…I День защитника Отечества отметила с размахом. Ученики смогли превратить традиционный спортивный праздник в захватывающее театрализованное представление, в котором органично переплелись богатырская удаль, царские забавы и атмосфера русской народной сказки! Празднование охватило не только начальную школу, но и самых юных воспитанников детского сада, создав неповторимую атмосферу единства и патриотизма.