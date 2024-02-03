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Первый комментарий Камилы Валиевой про допинговый скандал

Первый комментарий Камилы Валиевой про допинговый скандал

Знаменитая фигуристка, которую отстранили от соревнований на четыре года и забрали золото Олимпиады, вышла на связь.

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Комментарии
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V K
Надо бы в данной ситуации определить Валиеву в САМЫЙ-САМЫЙ престижный ВУЗ, что-нибудь связанное с международными отношениями, приставить к ней лучших преподавателей, наставников  и специалистов, причем персонально! А через пяток лет выставить её (с соответствующей поддержкой) представителем страны в каком-нибудь крупном и важном международном органе. И пусть в Европах и Америках скрежещут зубами - сделать-то ничего не смогут. Бить по морде надо с размаху...
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15 час.
Николай Николаевич
Утром и вечером в попу целовать. А результат второй пробы нам известен?
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12 час.
Ю
Южанин
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8 час.

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