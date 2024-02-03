Первый комментарий Камилы Валиевой про допинговый скандал

V K

Надо бы в данной ситуации определить Валиеву в САМЫЙ-САМЫЙ престижный ВУЗ, что-нибудь связанное с международными отношениями, приставить к ней лучших преподавателей, наставников и специалистов, причем персонально! А через пяток лет выставить её (с соответствующей поддержкой) представителем страны в каком-нибудь крупном и важном международном органе. И пусть в Европах и Америках скрежещут зубами - сделать-то ничего не смогут. Бить по морде надо с размаху...