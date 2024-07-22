Larian отложила старт «беты» и раскрыла новые детали седьмого крупного патча д...

Larian отложила старт «беты» и раскрыла новые детали седьмого крупного патча для Baldur’s Gate 3, включая улучшения производительностиВопреки недавнему анонсу от Larian Studios, 22 июля закрытая «бета» седьмого крупного патча для фэнтезийной ролевой игры Baldur’s Gate 3 не началась.
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