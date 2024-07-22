НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Larian отложила старт «беты» и раскрыла новые детали седьмого крупного патча д...

Larian отложила старт «беты» и раскрыла новые детали седьмого крупного патча д...

Larian отложила старт «беты» и раскрыла новые детали седьмого крупного патча для Baldur’s Gate 3, включая улучшения производительностиВопреки недавнему анонсу от Larian Studios, 22 июля закрытая «бета» седьмого крупного патча для фэнтезийной ролевой игры Baldur’s Gate 3 не началась.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх