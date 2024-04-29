Сенатор Карасин: переговоры Киева и США ведут к многолетнему противостоянию

Переговоры Украины и США в области безопасности ведут человечество к многолетнему противостоянию. Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с "Лентой.
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