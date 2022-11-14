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  • Татьяна Новикова
    Боже, какой ужас! Только подонок может мусолить эту тему. Мало ли какие трагедии переживает человек и какие совершает...Почему Марк Богат...

Омолаживаем свои ручки…. и не только.Домашняя маска.

В настоящее время главная рекомендация — это чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиком. Как правило, все обрабатывающие составы содержать невероятно огромное количество химических элементов, которые очень пагубно действуют на нашу кожу рук.

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